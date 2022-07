Padel: ultime sfide per il DQ Fit open di Imperia. Oggi a San Lazzaro semifinali e finali

Spettacolo assicurato oggi, sui campi di San Lazzaro, per il 4° Don Quique Imperia Fit Open, 3a tappa del circuito nazionale (10 appuntamenti) Open Padel. In gara ancora otto coppie, tutte di altissimo livello.

Ieri, negli ottavi e quarti di finale, non sono mancate le sorprese. In campo attesi anche cinque atleti stranieri, tesserati per club italiani: gli spagnoli Vazquez, Luengo, Izquierdo (più volte sul podio del campionato nazionale spagnolo) e gli argentini Pirraglia e Brusa (quest’ultimo è naturalizzato) e giocatori che hanno vestito la maglia della nazionale e preso parte a tornei del World Tour. Si tratta sicuramente della competizione di più alto livello mai disputata in Liguria.

Queste le sfide di semifinale in programma nella mattinata.

Femminile: Campigotto-Izquierdo (Monviso-Rivagrossa) vs Baldi-Aima (Imola/Novara) e Leone-Cravero (Monviso-Beinasco) vs Bona-Parmigiani (Albaro-Franciacorta).

Maschile: Cassetta-Vazquez (Ruffini-Torino) vs Luengo-Catini (Ternana-Follonica) e Tinti-Beltrami (Eur Roma-Milano) vs Pirraglia-Brusa (Osimo-Pescara).

Le finali sono previste nel pomeriggio: alle 15 quella femminile, a seguire (non prima delle 16) quella maschile.

Tra i protagonisti, il romano Alessandro Tinti, per la prima volta l’anno scorso in azzurro agli Europei, vincitore di una tappa del Circuito Slam by Mini, che spesso gioca e si allena con Francesco Totti.

Il torneo è organizzato dal Don Quique, sotto l’egida della Federtennis, con la collaborazione del Ct Imperia e Comune di Imperia, il sostegno della Regione Liguria e il patrocinio di Provincia di Imperia e Coni. Il 4° DQ Open si avvale inoltre del supporto di un pool di qualificate aziende operanti sul territorio.

Presente oggi la troupe di Supertennis per un ampio servizio sulla manifestazione. La diretta streaming è assicurata su www.ipcamlive.com/donquiquecourt1 (o cambiando il numero finale per gli altri campi da gioco). Aggiornamenti sui canali social del Don Quique.

Il circuito Open Padel in contemporanea sta vivendo la tappa di Belvedere (Siracusa), presso il circolo 7 Padel.