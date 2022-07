Beach Soccer. Serie A, Samuele Sassari ancora protagonista con il Seatram Chiavari, centrata la qualificazione alla fase playoff

E' mancato davvero poco per raggiungere l'incredibile traguardo della Final Eight, ma il Seatram Chiavari si è comunque garantito il diritto di disputare i playoff che valgono un posto nelle finali scudetto di beach soccer.

Una Poule Promozione esaltante, conclusasi ieri con lo scontro diretto tra liguri e Città di Milano, in cui sono stati i lombardi a centrare un successo (9-6 finale) decisivo ai fini della qualificazione alla Final Eight.

Ha chiuso invece al quarto posto la squadra trascinata ancora una volta da Samuele Sassari, autore di ben 10 reti in campionato (di cui 4 ieri contro i meneghini).

Per il giocatore savonese, recentemente convocato in Nazionale, un'estate da incorniciare e che proseguirà con l'atteso appuntamento playoff in programma a Cagliari dal 5 al 7 agosto.