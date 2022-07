Calcio, Veloce. Cambia la linea granata, panchina alla coppia Musso - Ceraolo: obiettivo valorizzazione dei giovani

Dopo settimane in cui le voci e le indiscrezioni si sono susseguite pressoché quotidianamente, si alza finalmente il sipario sulla scelta della conduzione tecnica della F.B.C. Veloce 1910 per la prossima stagione sportiva.

Questo il comunicato ufficiale della Società granata:

“L’intero Consiglio Direttivo della F.B.C. Veloce 1910 comunica ufficialmente che la conduzione tecnica della I^ squadra per la stagione sportiva 2022-23 è stata affidata ai Sigg.ri Rino Ceraolo e Fabio Musso, ai quali la Società stessa augura buon lavoro”.

“Siamo convinti e soddisfatti della decisione” dichiara il Presidente Bertrand Viti a nome del Consiglio Direttivo. “E’ una scelta indirizzata ad allestire una prima squadra con il principale fine di valorizzare i ragazzi provenienti dal nostro Settore Giovanile puntando sul concetto di "gruppo", "divertimento" "sport" e "appartenenza Granata" afferma il Vice Presidente Francesco Sanguineti per anni alla Presidenza proprio del settore giovanile e da quest'anno Direttore Sportivo.

Siamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che ci attendono, sportivamente parlando, così come siamo altresì convinti che il nostro progetto debba essere considerato in un arco temporale di medio periodo. Grazie all'ottima Juniores che stiamo allestendo, parecchi "under" potranno mettersi in mostra nel campionato di prima categoria che quest'anno proporrà partite veramente interessanti.

Infine l'impegno della società è in questo momento fortemente concentrato sulla logistica e sulle strutture sportive per poter dare ai nostri atleti la possibilità di allenarsi in serenità e agli allenatori di programmare le preparazioni, gli allenamenti le amichevoli e le partite nel migliore dei modi conclude il Presidente Viti