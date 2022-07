Non sarebbe corretto definire per il Pontelungo il ritorno di Tommaso Interguglielmi come un nuovo acquisto.

Il centrocampista era stato infatti ceduto in prestito alla San Filippo Neri, ma il buon percorso intrapreso ha convinto i granata a mantenere in organico per la stagione 2022-23 il proprio giocatore.

L'operazione è stata confermata e definita nel pomeriggio odierno.