Grande prova di Ilaria Accame, al nuovo primato personale sui 400, corsi in 53.55. Argento alle spalle della titolata Alexandra Troiani (53.28), lasciandosi alle spalle Rebecca Borga (Esercito) che ha chiuso in 53.62.

Luca Biancardi ha conseguito un buon 4° posto sui 200, corsi in 21.83 in condizioni non ottimali (vento contrario 1,4 m/s).