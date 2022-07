Atletica. Marco Zunino vola ai mondiali Under 20, in Colombia parteciperà alla 4x400 mista

In casa Arcobaleno si attendeva ormai solo l’ufficializzazione.

Dopo l’ottima prova in occasione dei Campionati Italiani Juniores di Rieti (3° posto nella gara individuale sui 400, corsi a ritmo di primato personale in 47.86) Marco Zunino era in pre-allerta.

E la convocazione, la prima in maglia azzurra per l’allievo di Franco Romano, è arrivata!

Marco farà parte della delegazione italiana (48 atleti complessivamente, 28 uomini e 20 donne)che prenderà parte ai Campionati Mondiali Under 20 in programma à Calì (Colombia) dal 1° al 6 Agosto prossimi.

Grande soddisfazione per l’atleta varazzino che già nel settembre 2020 ebbe modo di mettersi in grande evidenza imponendosi nei Campionati Italiani Allievi.

Nei mesi successivi qualche acciacco e qualche limite imposto dalle logiche della pandemia, ma ora finalmente è arrivata questa gratificazione significativa.

Marco figura tra i convocati per la staffetta 4x400 mista.

Da parte del Presidente Santino Berrino e di tutto il team Atletica Arcobaleno Savona, complimenti a Marco ed al suo coach Franco e un grande in bocca al lupo!