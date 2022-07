Alla coppia Fazio G.-Cerruti G. il Trofeo 2022 di "Pesca in amicizia"

Il Trofeo del raduno di "Pesca in amicizia - Andrà tutto bene 2022 - sulle orme di Lanzarotto Malocello", il secondo appuntamento estivo per i pescatori amatoriali di Varazze e Celle Ligure, soltosi lo scorso sabato 9 luglio, nella zona di pesca denominata "la Secca del Campanile", organizzato dall’Associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze (APSDV), in collaborazione con lo Sporting Club Pesca Sportiva Celle Ligure, se lo è aggiudicato la coppia Fazio G./ Cerruti G.

La premiazione si è tenuta nel pomeriggio di mercoledì 13 luglio, nella darsena del porto turistico Marina di Varazze, in via dei Tornitori, difronte alla sede dell’APSDV, coordinata da Alberto Patrucco e Fori Fiore, rispettivamente presidente e vicepresidente del sodalizio organizzatore dell’evento, seguito dal sempre apprezzato rinfresco a base di "fügassa e un goto di vin", riservato ai pescatori partecipanti e loro congiunti.

Classifica Raduno di "Pesca in amicizia - Andrà tutto bene" – Sulle orme di Lanzarotto Malocello 2022:

1° Fazio G./ Cerruti G.; 2° Uguccioni C./Uguccioni P.; 3° Ciampini P./Silvagno V.; 4° Fiori F./Sala B.; 5° Patrucco A./Gianatti G.; 6° Ansaldo G./Miccolis L.; 7° Perata P./De Luigi A.; 8° Gabriele G./ Gaspare G.; 9° Damonte F./Guasta C.; 10° Lusso M./ Ratti W.; 11° Agostini M./Fusarpoli M.; 12° Vallerga G./Lollo G.

Il premio speciale al primo classificato nella categoria Junior è stato assegnato a: Damonte Federico.

Inoltre, per questo annuale appuntamento ludico amatoriale "sulle orme di Lanzarotto Malocello", che le due associazioni sportive e socio-aggregative di Celle Ligure e Varazze, al fine di trasmettere alle nuove generazioni tradizione e storia della Comunità, dedicano al ricordo dell’impresa compiuta dal navigatore ed esploratore varazzino, Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo scoprì l’Arcipelago delle Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote, il prof. Giovanni Delfino, nella sua qualità di Segretario del Comitato Lanzarotto Malocello, ha messo in palio tre libri scritti dal Presidente Avv. Alfonso Licata:

- per la coppia prima classificata il libro, "Lanzarotto Malocello: dall’Italia alle Canarie - Vol. II";

- per la seconda e terza coppia classificata, una copia del libro "Lanzarotto Malocello: dall’Italia alle Canarie", in versione spagnola.