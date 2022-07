Canottieri Sabazia. Oro al collo per Noemi Scordino a San Giorgio di Nogaro

Weekend di gare all’insegna della seconda tappa del circuito “Canoagiovani”. La manifestazione ha visto i baby canoisti cimentarsi, in due intensi giorni di gara, tra la tappa centro/nord di San Giorgio di Nogaro e quella centro/sud di Nicoletti, con agguerrite lotte in acqua alla conquista delle prestigiose medaglie di categoria, in attesa della finalissima che come di consueto andrà in scena a Caldonazzo dal 9 all’11 settembre.

Il bacino di San Giorgio di Nogaro, già teatro di numerose manifestazioni nazionali, ha ospitato le rappresentativa del nord, sono scesi in canoa i campioni di Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna, per un totale di oltre 300 atleti.

La Canottieri Sabazia ha partecipato con cinque atleti che si sono ben difesi ottenendo diversi quarti posti e due medaglie d‘oro, vinte entrambe da Noemi Scordino in K1 4,20 vera rivelazione che sta confermando in ogni gara la sua supremazia sulle avversarie.

Appartenenti a tutte le categorie allievi, cadetti, ragazzi, junior e senior, hanno conquistato nelle due giornate ben 6 ori 10 argenti e 4 bronzi per un totale di 20 medaglie

RISULTATI CANOA GIOVANI:

- K1 4,20 2.000 Allievi B F. Noemi Scordino 1^ Classificata

- K1 4,20 200 Allievi B F. Noemi Scordino 1^ Classificata

- K2 cadetti B 200 Alessandro Mineo-Paolo Ricco 4° Classificato

- K1 cadetti B Paolo Ricco 4° Classificato

- K1 4,20 Allievi A.M. Pietro Nasuti 4° Classificato



Soddisfatto il tecnico Emanuel Cabib gli ori presi e un po’ di rammarico per aver sfiorato tre bronzi. La prossima settimana la Sabazia parteciperà con sedici atleti sul il lago di Revine (Vittorio Veneto), campionato Italiano.