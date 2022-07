Pallapugno: al via play-off e play-out della Serie A Banca d'Alba-Egea; i risultati di tutti i campionati

PALLAPUGNO Cominciano bene i play-off del Serie A Banca d'Alba-Egea per il Nocciole Marchisio Cortemilia e per la Olio Poi Acqua San Bernardo Imperiese: i campioni d'Italia in carica, guidati da Massimo Vacchetto, hanno superato 9-4 l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano, mentre la formazione ligure di Federico Raviola si è imposta per 9-5 sull'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto. Turno di riposo per la Roero Isolamenti Canalese di Marco Battaglino.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Playoff - Prima giornata

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Araldica Castagnole Lanze 9-5

Nocciole Marchisio Cortemilia-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-4

Riposa: Roero Isolamenti Canalese

Classifica : Nocciole Marchisio Cortemilia 16; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 15; Roero Isolamenti Canalese e Araldica Castagnole Lanze 11; Acqua San Bernardo Subalcuneo 10.

CLASSIFICA e PROSSIME GARE



Al via anche i play-out con le vittorie di Virtus Langhe e Pallapugno Albeisa. La formazione di Paolo Vacchetto conquista il primo posto in classifica, superando 9-2 l'Alusic Merlese di Gilberto Torino, che rimane ultima, mentre gli albesi di Bruno Campagno espugnano lo sferisterio di Santo Stefano Belbo, superando 2-9 la Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo, scesa in campo senza il proprio capitano, Enrico Parussa, infortunato. Turno di riposo per la Bormidese di Davide Dutto.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Playout - Prima giornata

Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo-Pallapugno Albeisa 2-9

Virtus Langhe-Alusic Merlese 9-2

Riposa: Bormidese

Classifica : Virtus Langhe 11; Fbc Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 10; Bormidese 6; Pallapugno Albeisa 5; Alusic Merlese 3.

CLASSIFICA e PROSSIME GARE