Calcio, Ceriale. La leva 2011 è stata affidata a Flaviano Massimelli

Continuano le riassegnazioni delle panchine nel settore giovanile cerialese. Finisce il suo mandato nella leva 2011 Mister Gian Riccardo Bologna che il prossimo anno affiancherà Luca Stella con gli Allievi 2006; al suo posto ci sarà Mister Flaviano Massimelli.

Flaviano, qualificato Uefa C, è un allenatore appassionato ed estremamente disponibile. Oltre alla sua preparazione sul campo, quello che colpisce è l’empatia che crea con i gruppi dei ragazzi che segue: il lato umano non passa mai in secondo piano, ma anzi viene sottolineato ed enfatizzato.

Per Mister Massimelli, già tecnico dell’Under 23 e della leva 2008, il calcio non è mera attività fisica ma ha un vero è proprio ruolo sociale e formativo nel percoso di crescita degli atleti.

Anche per gli Esordienti sono in programma nel mese di Luglio degli Open Days gratuiti: potrete venire a conoscerci gratuitamente i prossimi 21 e 28 luglio dalle 17 alle 18.30