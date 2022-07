Calciomercato. Borghetto, dopo le conferme il primo arrivo: ecco Anthony Zanatta

In mezzo a tantissime riconferme, vi presentiamo il primo nuovo acquisto: Anthony Zanatta è un nuovo attaccante dell'Fcd Borghetto 1968.



Queste le sue prime parole in maglia granata:

"Felice e carico per questa nuova avventura, pronto a dare tutto me stesso per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissati con Mister e società, a cui vanno i miei più sinceri ringraziamenti per la fiducia riposta nei miei confronti.

Non vedo già l'ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni.

Forza Borghetto Granata".