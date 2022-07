Calciomercato. Ufficiale, Nicolò Condorelli torna ad essere un giocatore del Ceriale

Il comunicato:

L’ASD Ceriale Progetto Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il giocatore Nicolò Condorelli per la stagione 2022-2023.

Centrocampista classe 1994, è cresciuto nelle giovanili del Genoa prima di esordire in Serie D vestendo le maglie di Vado e Sestri Levante. In Eccellenza ha militato nel Finale e raggiunto i play off con l’Albenga. Nel suo passato anche un trascorso proprio con il Ceriale, poi un’esperienza in Svizzera e due stagioni con la Loanesi.

Ha vinto un campionato con il Soccer Borghetto e la passata stagione è stato uno dei protagonisti nella conquista della Coppa Italia Promozione. Tanta gamba e tanta grinta per questo giocatore di espeirienza e qualità che sicuramente potrà dare un grandissimo contributo alla nostra causa.

La società tutta dà il bentornato a Nicolò Condorelli.