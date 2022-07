Imperia calcio, via alla nuova stagione: cominciati i test atletici al 'Ciccione'. Le parole di mister Lupo e Max Taddei (video)

Con i primi test atletici svolti al ‘Nino Ciccione’, è cominciata la stagione 2022/23 dell’Imperia Calcio. Una sgambata, senza pallone, con prove sulla distanza e scatti brevi sotto lo sguardo del preparatore Lazzaro Cernicchiaro; soprattutto un primo incontro tra Mister Lupo , capitan Giglio ed il gruppo. Quasi al completo, dato che mancava qualche volto noto e nel frattempo si attendono altre ufficialità, come quella dell’attaccante, dopo il cocente rifiuto di Varela (QUI le dichiarazioni del procuratore).

Tra i primi a scendere in campo c’è stato Max Taddei che, insieme ad Agostino Caprera, sarà l’allenatore della leva giovanile classe 2010. Oltre che il faro del gioco neroazzurro.

Assente il board neroazzurro, ad eccezione del main sponsor Marcella Golizio. Non c’era il direttore Alfredo Bencardino che, per il momento, non ha rinnovato il mandato.

Tra gli argomenti dibattuti nel ‘dietro le quinte’ anche il ripescaggio tra i Dilettanti: nonostante la domanda sia stata regolarmente presentata, non filtra ottimismo circa l’esito positivo. Che sia Serie D o Eccellenza, il lavoro del gruppo comunque proseguirà oggi pomeriggio al campo ‘Salvo’ di regione Perine, a partire dalle ore 15. Poi da lunedì 25 luglio, la squadra partirà per Ormea dove rimarrà in ritiro per una settimana.

Tra i volti nuovi anche Giuseppe Marino, ex presidente del Borghetto e vice di Loanesi e Albenga proprio nell’era Lupo: avrà una funzione di raccordo tra squadra e dirigenza.