Vela. Tanti giovani talenti in acqua a Cogoleto per il Memorial Davide Ulivi

Giornata caldissima, come ormai da molti giorni in questo Luglio rovente. Nonostante ciò, diciannove equipaggi si sono presentati sul campo di regata: nove dal Varazze CN, uno dal CN Celle, sei dal CV Arenzano e tre nostri debuttanti del CV Cogoleto. Partenza prevista alle 12, ma ritardata di quasi 45 min, a causa della scarsa brezza che segna il mare. Percorso più breve del solito, ma che fa soffrire subito per la scarsa intensità del vento, e che fa impantanare gli equipaggi più giovani e con meno esperienza.

Verso metà percorso però la brezza si estende uniforme su tutto il campo di regata, e permette a quasi tutti gli equipaggi di terminare il percorso. Si pensa subito di tentare una seconda prova, e, dopo un leggero spostamento del campo, si riparte e si porta a termine anche la seconda prova, in una giornata in cui si prevedeva un nulla di fatto. Tutti a terra a rinfrescarsi ed a godere degli stuzzichini preparati dal nostro staff di cucina, seguiti da un generoso piatto di penne al sugo per tutti. La classifica è presto fatta e pubblicata, ed infine premiazione dei primi cinque delle due categorie, e premio speciale al più giovane: Olivieri Francesco VCN Varazze (27/08/2013)

Per tutti i concorrenti, una borsa ricordo della manifestazione; mentre a tutti i componenti dello staff, una T-shirt “Memorial Davide Ulivi 2022”, entrambe offerte da Giuliana Nicolini e dalla figlia Anna Ulivi Ringraziamo tutti i Circoli che hanno partecipato a questa nostra manifestazione, gli UdR Emanuele “Manuel” Picasso e Francesco Tanda, tutto lo staff del CVCogoleto, e naturalmente la famiglia Ulivi che ha, come sempre, sostenuto la manifestazione.

