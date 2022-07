Alassio. Gli Educamp proseguono fino al 30 luglio

Sotto il coordinamento dell'Associazione Baia Alassio, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, dallo Stadio Ferrando di Alassio ragazzi e ragazze muovo alla pratica di

attività motoria , bocce, calcio, ginnastica ritmica, pallacanestro, pallavolo, scacchi, trekking, vela e yoga: un’occasione unica nella quale i partecipanti hanno l’opportunità di conoscere e praticare tante discipline sportive avendo così la possibilità di orientarsi e avviarsi allo sport. Il tutto giocando e divertendosi!

I giovani sono seguiti dagli Educatori Tecnico-Sportivi, laureati in Scienze Motorie o diplomati ISEF e/o con qualifiche federali specifiche, in relazione alle discipline proposte in ogni singolo camp.