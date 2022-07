I migliori casinò svizzeri con Bitcoin: un confronto tra i migliori siti di gioco d'azzardo

Oggi vogliamo analizzare tre operatori estremamente popolari tra i giocatori elvetici. Parliamo di Golden Star, 20Bet ed N1 Casino! Va subito detto che un punto che accomuna i tre siti è la licenza di gioco di cui risultano in possesso: infatti, in tutti e tre i casi, si tratta di casinò che operano sul mercato del gioco d’azzardo online tramite una licenza di gioco internazionale rilasciata dalla giurisdizione di Curacao. Il che, suggerisce trasparenza e sicurezza, in considerazione del fatto che la maggior parte dei casinò stranieri non AAMS detengono questa licenza.

Chi offre il bonus di benvenuto migliore?

Partiamo subito a spada tratta! Quando parliamo di bonus di benvenuto, N1 Casino spicca sugli altri due, in quanto propone un bonus di benvenuto sino a 400 EUR e ben 200 Giri Gratis. Golden Star e 20Bet, invece, offrono rispettivamente 300 EUR + 100 Giri Gratuiti e sino a 120 EUR sul primo deposito (20Bet).

Tralasciando per un attimo `l’ammontare` del bonus alla registrazione, Golden Star e 20Bet propongono condizioni bonus leggermente favorevoli – ovvero, dovrai giocare sino a 40 volte il bonus prima di poter precedere al prelievo. Nel caso di N1 casino, invece, il bonus va giocato ben 50 volte per essere prelevabile.

Insomma, vi sono certamente vantaggi e svantaggi – se siete alla ricerca di un bonus estremamente generoso a condizioni di gioco leggermente sfavorevoli, puntate us N1 Casino. Laddove, la vostra esigenza risulta di ottenere un bonus con minori restrizioni, allora scegliete tra Golden Star Casino, che offre condizioni di bonus maggiormente favorevoli ed un bonus generoso!

Cosa mi dite sui giochi disponibili?

Riguardo ai giochi in portafoglio, non rimarrete delusi da nessuno dei tre operatori. In tutti e tre i casi, abbiamo individuato letteralmente migliaia di titoli disponibili in palinsesto.

20Bet casino si distingue per una sezione live davvero incredibile. Sono moltissime, infatti, le varianti di live casino disponibili sul sito: Lightning Roulette, Fashion Roulette e Diamond Roulette, infinite Blackjack e Black Russian Blackjack. E ben 35 varianti di Baccarat nella sezione live dedicata.

N1 Casino sembra studiato per tutti gli amanti degli slot! La scelta è davvero ampia ed eccezionale. Un gran numero di slot a jackpot progressivo, giochi a 3 rulli, a 5 rulli, titoli tematici e tantissimo altro ancora.

Riguardo Golden Star , quello che sorprende, oltre al numero impressionante di titoli in portafoglio, risulta una sezione interamente dedicata ai giochi Bitcoin (in criptovalute). Questa categoria comprende circa trenta diverse criptovalute e centinaia di giochi diversi. Insomma, il posto ideale per spendere i tuoi Bitcoin od altre criptovalute.

Cosa rende i tre operatori unici nel loro genere?

Ci teniamo a ribadire che questi operatori costituiscono alcuni tra i casinò maggiormente apprezzati dai giocatori svizzeri negli ultimi anni. Oltre ad avere un palinsesto di giochi molto ampio e ben fornito, una lista infinita di metodi di pagamento e prelievo ed un’interfaccia grafica lineare e pulita, sono estremamente considerati per un servizio clienti di prim’ordine.

Se volessimo entrare maggiormente nello specifico, N1 Casino tende ad attirare i giocatori svizzeri per la sua grafica ispirata alle auto da corsa ed i numerosissimi tornei dal vivo disponibili e strutturati attraverso delle leghe di gioco, che rende il tutto molto interattivo e competitivo.

20Bet Casino piace ai giocatori elvetici per tre ragioni: la presenza di un’applicazione dedicata per smartphone, un programma VIP che include ben 30 livelli e premi molto generosi ed un numero elevato di software providers che si adoperano quotidianamente per introdurre nuovi titoli di assoluto livello.

Golden Star Casino, invece, si distingue per un design semplice, centinai di giochi esclusivi per chi volesse depositare in criptovalute, una lotteria per tentare la fortuna ed un programma VIP che include generosi benefits.

Conclusioni

Scegliere uno dei tre non è semplice. Se volessimo analizzare ogni singolo dettaglio, la nostra scelta ricadrebbe su N1 Casino. La ragione? Un bonus estremamente competitivo, un design grafico eccezionale, numerosi metodi di pagamento ed un supporto clienti davvero eccellente.

Questo ovviamente non esclude la qualità degli altri due casinò, che rimangono comunque una validissima opzione – soprattutto per l’elevato numero di slot machine in palinsesto – che li rende appetibili per i giocatori svizzeri, che apprezzano moltissimo questa tipologia di giochi.