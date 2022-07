Mancava all'appello un colpo importante in difesa per il Vado e nella giornata di ieri effettivamente un'operazione di alto livello è stata conclusa.

I rossoblu al centro della propria difesa avranno Paolo Ropolo, centrale classe 1993 nella scorsa stagione al Catania.

Quella in Sicilia non è stata l'unica stagione in Serie C per il difensore torinese ha infatti fatto parte per ben tre stagioni della rosa del Pontedera.

La firma tra Ropolo e il Vado è prevista lunedì