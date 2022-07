Calciomercato, Carcarese: confermato Basso, a centrocampo ok all'arrivo del 2003 Tommaso Baccino

Come annunciato, continua a seguire la linea verde il calciomercato della Carcarese che, dopo Bartolomeo Gamba e Luca Gavarone, comunica l’arrivo in biancorosso di Tommaso Baccino.

Si tratta in realtà di un ritorno per il talentuoso centrocampista leva 2003 che ha tirato i primi calci al pallone proprio al Corrent, dove oggi ritorna per militare nella prima squadra dopo l’esperienza nel settore giovanile e in Eccellenza con la Cairese.

“Sono molto contento di essere venuto a giocare nella Carcarese, squadra della mia città e dove ho iniziato a giocare per la prima volta – afferma Baccino – Felice anche del progetto e dei compagni, ho visto che è un ottimo gruppo, spero e credo di trovarmi bene e mi auguro di dare il meglio, sicuramente darò tutto me stesso”.

“Tommaso ha esordito giovanissimo in Eccellenza con mister Maisano e questo indica il suo valore – sottolinea il direttore sportivo Edoardo Gandolfo - Negli ultimi anni ha attraversato qualche difficoltà a livello motivazionale, lui è un ragazzo carcarese, speriamo quindi che il nostro ambiente possa fargli tornare gli stimoli che lo facciano esplodere. È un giocatore che ha un potenziale enorme, sta a lui tirarlo fuori. Si sta già allenando con i programmi forniti dagli allenatori e questo dimostra che è partito con il piede giusto, ne siamo felici così come di averlo con noi”.

Ma non solo una new entry. Il diesse annuncia anche la conferma di un altro giovane giocatore arrivato alla Carcarese lo scorso dicembre per poi collezionare ottime prestazioni e vincere il campionato di Prima Categoria. Stiamo parlando del bomber classe 2002 Simone Basso.

“Anche lui è un ragazzo di Carcare, una prima punta che siamo convinti quest’anno possa fare molto bene – dichiara Gandolfo -. Contiamo molto sulle sue prestazioni e sui suoi gol, siamo contenti di averlo ancora con noi, è un giocatore di indubbio valore e pensiamo possa essere una sorpresa di questo campionato”.

Sia Baccino che Basso arrivano in prestito dalla Cairese: “Ringraziamo il direttore sportivo Matteo Giribone con cui abbiamo un ottimo rapporto di dialogo e collaborazione”, evidenzia Gandolfo.