Calciomercato: una conferma che vale un acquisto, Thomas Graziani resta all'Albenga

Il comunicato:

L’A.S.D. Albenga 1928 comunica che Thomas Graziani, attaccante classe 2004, continuerà a far parte della rosa della prima squadra a disposizione di mister Buttu.

E’ stato direttamente il presidente Marinelli ad essersi speso in prima persona, per riuscire a trattenere in maglia bianconera il nostro giovane talentuoso attaccante.

L’intervento è stato risolutivo, Thomas non poteva dire di no a questa manifestazione di fiducia nei suoi confronti. Per questo il presidente Marinelli e tutta la società lo ringraziano per la scelta fatta.