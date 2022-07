Pallanuoto. Iocchi Gratta lascia la Rari Nantes Savona. Coach Angelini: "Il suo è stato un cammino virtuoso"

La Carige R.N. Savona comunica che dalla prossima stagione agonistica l’attaccante Matteo Iocchi Gratta non farà più parte della 1^ Squadra.

Dichiara l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Saluto e ringrazio a nome mio e del Club, Iocchi Gratta per le due stagioni trascorse con noi. Matteo è arrivato dopo la lunga sosta del Covid senza aver mai giocato un secondo in A 1 e come Fondelli ci lascia per i campioni d’Europa del Recco e con un argento mondiale in azzurro. Il suo cammino qui è stato durissimo ma altrettanto virtuoso, ha creduto ciecamente nella forza, nella storia e nella serietà della Rari ed ha ottenuto ciò che merita. In bocca al lupo per tutto”.