Personal Trainer 101

La cultura del fitness e della palestra spopola sempre di più, e insieme a questa fama arrivano continuamente nuove, credenze, dicierie e consigli. Un principiante può sentirsi sommerso dalla mole di informazioni, spesso contradditorie, e avere il bisogno di cercare l’aiuto di un esperto.

Entra quindi in gioco la figura del Personal Trainer (PT), la guida che stiamo cercando per il nostro percorso di salute fisica e mentale. Andiamo allora a sfatare gli 8 più grandi miti riguardo a questi esperti di Fitness, considerati sempre più essenziali in una società così sedentaria.

1. Il personal trainer è un fitness-maniaco che vuole fare soldi

Partiamo dal mito più assurdo che molte persone credono ancora vero. Non basta essere informati riguardo al fitness per diventare un PT, ci sono sempre dei corsi base da seguire come primo scalino, ma la maggior parte dei PT ha alle spalle un percorso di formazione lungo e specializzante che gli permette di essere dov’è ora.

2. Il personal trainer deve avere un fisico perfetto

La maggior parte dei PT sono esseri umani proprio come te, non mangiano esclusivamente broccoli, riso, tonno e pollo. Si concedono di mangiare pasti poco salutari e saltano occasionalmente un allenamento. Non giudicare gli istruttori esclusivamente dal loro aspetto. Questi esperti si sono presi il tempo per studiare il mestiere e i migliori istruttori hanno un’impeccabile comprensione di come funziona il corpo umano. Il miglior PT può essere paragonato al miglior meccanico di Formula 1 per i motori.

3. Il lavoro del personal trainer è quello di farti perdere peso

Se il tuo obiettivo è quello di perdere peso, dovrebbe essere lo stesso per il tuo PT. Se tu vuoi migliorare le tue prestazioni sportive, ti aiuterà con ciò, e se vuoi semplicemente mantere il tuo corpo giovane e attivo, si occuperà di questo. Il punto è che il PT deve guidarti verso i tuoi obiettivi, aiutarti a impostare un piano per raggiungerli, affiancarti e spronarti nel tuo percorso di crescita.

4. Un personal trainer vale l’altro

Come in ogni scienza, anche nella kinesiologia (scienza che studia il movimento del corpo umano) ci sono diversi ambiti e specializzazioni. Non tutti i PT sono uguali, alcuni potrebbero essere meglio per un percorso di dimagrimento, altri per quello sportivo, altri ancora sono specializzati nell’attività fisica riabilitativa. Se si è molto precisi con le proprie scelte, è bene informarsi adeguatamente e trovare un PT specializzato per le nostre esigenze.

5. Il personal trainer costa troppo

Fare un ora con il PT ha un costo molto variabile ma la base d’asta è molto più elevata di quello di un servizio qualunque. Questo è dato da una moltitudine di fattori, a partire dagli anni di studio del PT, per poi passare al lavoro fatto a casa, ogni ora di allenamento svolto equivale a circa un altra ora per perpararlo, e infine, a quanto valuti te stesso; non proveresti mai a riparare o migliorare uno smartphone o un’automobile da solo, il nostro corpo non dovrebbe essere differente.

6. Il lavoro più importante va fatto in palestra

Gli esercizi svolti in palestra sono senzaltro fondamentali, ma non sono altro che un mattoncino nel muro della salute. Un PT professionale dovrebbe aiutarti a pianificare una routine di vita più salutare, oltre alle 3 ore settimanali che passi in palestra, dovrebbe darti suggerimenti su piccoli esercizi da svolgere nella quotidianità o anche semplici linee guida sull’alimentazione (vedi punto 8). Se pensi che saranno le poche ore passate sui macchinari a trasformarti, rimarrai molto deluso.

7. Il personal trainer ti risolve la vita

Come detto nella prefazione, un PT non è un mago, non è una divinità e non è un trenbolone enantato vivente. È una guida in questo percorso di miglioramento personale, ti affianca per darti le informazioni e i mezzi necessari, per creare insieme a te un piano e assicurarsi che questo venga seguito il più possibile.

Ogni personal trainer è anche un nutrizionista esperto Mentre tutti i PT hanno delle conoscenze di base riguardo alla nutrizione, date da brevi corsi obbligatori svolti durante gli studi, questo non li qualifica come nutrizionisti. Senza gli adeguati studi e certificati non solo non sarebbero in grado di fornire una dieta consona alle tue esigenze, ma non potrebbero neanche farlo a causa di disposizioni legislative riguardanti l’argomento.