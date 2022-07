Calcio, Serie D. Oggi inizia il ritiro della Sanremese, in programma anche un'amichevole contro la Juventus Under23

La Sanremese ha diramato ieri mattina l’elenco dei 23 convocati per il raduno della prima squadra fissato per lunedì alle 11 al 'Comunale'.

I biancoazzurri si ritroveranno allo stadio, sfileranno per il centro della città e poi, nel primo pomeriggio, raggiungeranno il ritiro di Cantalupa in provincia di Torino dove resteranno fino al 12 agosto.



Portieri: Bohli (2005), Tartaro (2004), Ferro (2005).

Difensori: Bregliano, Mikhaylovskiy, Aita (2002), Ricossa (2001),

Fischer (2003), Mauro (2003), Bechini (2001), Biffi (2004).

Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Valagussa, Rizzo, Giuffrida

(2002), Maugeri (2003), Urgnani (2004).

Attaccanti: Scalzi, Aperi, Marchisone (2001), Camilli, Pellicanó (2003).



La prima amichevole in famiglia è fissata per domenica 31 luglio a Cantalupa. Venerdì 5 agosto, sempre a Cantalupa, alle 18 i matuziani affronteranno il Pinerolo neopromosso in D. Mercoledì 10 agosto, invece, è in programma a Vinovo un test di prestigio con la Juventus Under 23.

Sabato 20 agosto a Sanremo si terrà infine un’amichevole con l’Acqui.