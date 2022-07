Calciomercato, Ceriale. Adesso è ufficiale, Amerigo Castagna è biancoblu

Il mercato del Ceriale Progetto Calcio si chiude con un rinforzo nel reparto offensivo grazie all’innesto di Amerigo Lenny Castagna.

Lenny, punta classe 1990, è un giocatore che ha bisogno di poche presentazioni, il suo curriculum calcistico è ricco e prestigioso: ha vestito i colori del Vado, ma anche quelli della Lavagnese, dell’Imperia, del Pietra e Albenga. Con l’Argentina ha vinto il campionato di Eccellenza ed in carriera ha segnato ben 151 goal.

Nella passata stagione ha militato in Prima Categoria con il Savona Fbc.

Il profilo di Castagna va ad arricchire un comparto variegato con giocatori di qualità come Rocca, Hamati e Oses, ma potrà essere di grande stimolo ed esempio per i giovani come Nida, Loberto e Lorusso.