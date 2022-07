Calcio. Michele Bortolini resta alla guida della Juniores del Ceriale, con lui Federico Fazio

Non poteva che arrivare la riconferma sulla panchina della Juniores di Mister Michele Bortolini. Quella da poco conclusa è stata una stagione dai numeri straordinari e dal risultato incredibile per il nostro sodalizio, ma che ben ci fa pensare del lavoro che viene svolto nel nostro settore giovanile.

Mister Michele Bortolini, qualificato Uefa B, è un tecnico molto apprezzato in tutto il comprensorio. Estremamente preparato ha guidato il gruppo in maniera lineare sapendo gestire con lucidità anche i momenti più difficili: il gruppo è sempre stato unito ed affiatato ed ha affrontato il campionato con grande serietà fino alla vittoria del girone con ben 5 giornate di anticipo.

Importantissima anche la stretta collaborazione con la Prima Squadra: supporto costante negli allenamenti congiunti ed interscambio di giocatori hanno garantito linearità nei risultati, ma anche grande crescita di alcuni elementi della rosa che oggi sono pronti per affrontare campionati impegnativi come quello ci aspetta nella prossima stagione.

Ma come ci insegna il calcio e l’esperienza: ogni stagione ha una storia a sè. Le ambizioni resteranno sempre quelle di mantenere la categoria e di apprezzare tutto quello che verrà in più, ma soprattutto preparare i ragazzi per il grande salto in Prima Squadra. Il campionato non sarà sicuramente semplice vista la presenza di società molto attrezzate e il livello altissimo che si sta delineando in Promozione, ma Mister Bortolini potrà contare sulla presenza dei fuori quota leva 2003 e nell’innesto degli Allievi 2005 che nella passata stagione hanno palesato una crescita davvero interessante.

A fianco a lui ci sarà un’altra new entry del nostro parco allenatori: Mister Federico Fazio.

Fazio, classe 1999, ha già un bagaglio di esperienza invidiabile. Qualificato Uefa C è già al suo sesto anno in panchina. Ha esordito come secondo nella stagione 2017-2018 con la Juniores Nazionale del Finale per poi passare alla Prima Squadra dell’Alassio FC e alla Juniores del Pietra. Come primo allenatore ha guidato gli Allievi Under 16 del Finale e i Giovanissimi Under 15. Contestualmente, ha seguito corsi sulla match analysis.

Un duo interessante in panchina che pensiamo possa davvero creare valore per i nostri ragazzi. La Juniores Eccellenza comincerà la preparazione il 17 Agosto raggiungendo la rosa di Mister Davide Brignoli sempre con l’obiettivo di creare sinergia tra le due formazioni per la crescita personale dei tesserati.

L’ASD Ceriale Progetto Calcio augura un buon lavoro a Mister Bortolini e Mister Fazio.