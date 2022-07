Calcio, Genoa. Arriva l'happening di Bergeggi rossoblu, venerdì sera la festa ai Maresport

Sarà una serata a fortissime tinte rossoblu quella che si appresta a vivere Bergeggi venerdì, a partire dalle 19:30.

Tanti ospiti di primissimo piano, autentici riferimenti all'interno del mondo genoano, prenderanno parte infatti all'happening organizzato presso i Maresport.

L'entusiasmo dei ragazzi di "Bergeggi rossoblu" non è stato minimamente scalfito dalla retrocessione in Serie B, tanto da organizzare una vera e propria festa condotta da Fabrizio Pianetti.

All'evento parteciperanno figure simbolo come Claudio Onofri, Tomas Skhuravy, i tecnici Chiappino e De Pra o il responsabile del Settore Giovanile, Michele Sbravati.

Non mancheranno nemmeno volti noti all'interno del mondo della comunicazione, come il comico Enrique Balbontin, i giornalisti Gessi Adamoli e Pinuccio Brenzini e Luca Calzetta, deus ex machina di Realtà Genoana.