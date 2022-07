La Canottieri Sabazia chiude all'11° posto assoluto ai Campionati Italiani per Società, c'è il bronzo nel C2 Junior

Si è svolto sul lago di Revine, il campionato Italiano per società. Presenti tutti i Club Nazionali che hanno dato vita a gare molto interessanti dal punto di vista tecnico.

La Sabazia ha partecipato con sedici atleti e si è ben difesa superando società più numerose. Complessivamente ha portato in finale 10 finali che le hanno permesso di accumulare molti punti e a sorpresa, dopo diversi quarti posti, è arrivato un bronzo da parte di un equipaggio appena costituito, Marco Tarditi e Folli Von Son hanno esordito nel C2 Junior, salendo al terzo gradino del podio.

La squadra era composta da: Filippo Baldizzone, Ettore Delfino, Folli Van Son, Edoardo Ramagli, Francesco Lai, Marco Tarditi, Riccardo Rossi, Davide Mitro, Martino Cambiaso, Samuele Caria, Pietro Frumento, Simone Delfino, Michael Battaglia, Filippo Spezialetti, Ludovico Spezialetti.

Soddisfazione per l‘Allenatrice Laura Bentivoglio e di tutto il Consiglio presieduto Da Cristina De Gregori. La gara era anche un test per per la partecipazione ai Campionati di Categoria che si svolgeranno a CastelGandolfo nei giorni 6-7 Agosto. Intanto sono iniziati i preparativi per L‘organizzazione del 42° Trofeo Medaglia D‘Argento Presidente della Repubblica, gli inviti sono già stati inviati e sono già arrivate alcune adesioni di club Italiani, per gli stranieri si aspetterà fino ai primi di settembre.