Calcio: alla Sanremese arriva l'attaccante Daniele Del Barba

La Sanremese Calcio comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive per la prossima stagione 2022/23 dell’attaccante Daniele Del Barba.



Nato a Brescia il 1° febbraio 2003, alto 1.82 per 70 kg, Del Barba è una prima punta, abile sia di testa che di piede, che col sinistro sa fare magie. Cresciuto nel vivaio del Brescia, la squadra della sua città, con trascorsi anche nell’Adrense e nel Lumezzane, si è messo in luce a suon di gol nella Primavera 2 del Brescia ed arriva in prestito a Sanremo con un discreto bagaglio di reti con la maglia delle rondinelle, seppur nei campionati giovanili.



“Sono molto contento – dichiara Del Barba – è la mia prima volta tra i grandi ed è la prima volta lontano da casa. La trattativa con la Sanremese si è chiusa in un attimo: è una società ambiziosa ed è l’ideale per uno come me che ha voglia di fare esperienza e migliorare. Sono un attaccante centrale, ma posso giocare anche da seconda punta. I miei idoli sono Totti e Messi, mi piace nel tempo libero vedere i video dei loro gol per cercare magari di emulare qualche giocata. Se sono qui devo ringraziare la mia famiglia che mi ha sempre appoggiato ed incoraggiato e il mister della Primavera 2 del Brescia, Gustavo Aragolaza, che mi ha fatto crescere tanto e mi ha trasmesso la giusta mentalità vincente. Sono un ragazzo tranquillo, penso solo ai calcio. Darò tutto per questa maglia e spero di ripagare la fiducia della società che ha creduto in me”.