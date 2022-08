Beach volley che passione: ecco perché è uno degli sport del momento

Il beach volley è uno degli sport più di tendenza degli ultimi anni, una disciplina in costante ascesa che ogni anno riesce ad attirare nuovi appassionati.

Attività sempre molto gettonata durante le Olimpiadi, oggi il beach volley è diventato una vera e propria cultura che incentiva la salute e il benessere, uno sport praticabile a tutte le età e adatto veramente a chiunque.

Emozionante e spettacolare, il volley da spiaggia piace perché non annoia mai ed è in grado di divertire in ogni occasione, dalle partite amatoriali tra amici alle sfide professionali dei giocatori agonistici. Inoltre, si tratta di un’attività sportiva accessibile, con tantissimi centri sportivi che mettono a disposizione ottimi campi per giocare.



Il vantaggio dei campi indoor per il beach volley

Nonostante sia nato come sport da spiaggia, il beach volley può essere praticato anche al coperto, una soluzione ottimale per allenarsi in condizioni controllate senza preoccuparsi del maltempo o delle temperature esterne.

Gli impianti indoor di beach volley offrono senz’altro un vantaggio competitivo importante, soprattutto per gli appassionati che vogliono allenarsi con costanza anche in inverno.

Un punto di riferimento per giocare a beach volley indoor è per esempio il Playa Bonita di Parma, un centro sportivo al coperto dotato di quattro campi coperti moderni e di altissima qualità. Come si legge anche sul sito web della struttura, playabonitaparma.it, l’impianto dispone di campi in sabbia portoghese bianca riscaldata in inverno, quattro spogliatoi attrezzati e un sistema innovativo, che garantisce un microclima interno asciutto con condizioni controllate di umidità, temperatura e qualità dell’aria.

I campi indoor consentono di praticare il beach volley tutto l’anno, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, evitando inoltre fastidi e disagi legati ai capricci del meteo e alle scottature dei raggi solari. Allo stesso tempo, la presenza di sabbia con una granulometria uniforme permette di massimizzare le performance atletiche per allenarsi in modo efficiente.

I moderni centri coperti per il beach volley offrono anche una struttura a basso impatto ambientale, grazie a una progettazione ecosostenibile orientata al risparmio energetico, per allenarsi al coperto in modo ecologico senza danneggiare l’ambiente.



L’importanza di una sabbia di qualità per il beach volley

Se in passato il beach volley si praticava soltanto in spiaggia, oggi i campi indoor hanno reso questo sport più accessibile a popolare anche a chi vive lontano dal mare. Il segreto dei campi coperti di beach volley è la qualità della sabbia, un aspetto fondamentale che garantisce la pratica ottimale di questa disciplina.

Nel dettaglio, per il beach volley sono adatte diverse sabbie minerali, le quali possono differire per granulometria e colore. Nei campi indoor vengono usate in genere sabbie più chiare, in quanto non assorbono i raggi solari e lasciano la superficie più gradevole e confortevole per gli atleti. Inoltre, di norma si privilegiano le sabbie monogranulari, in quanto sono più morbide e soffici diminuendo la costipazione della superficie.

Le sabbie minerali hanno il grande vantaggio che durano a lungo, quindi con accurata manutenzione non richiedono sostituzioni o integrazioni ingenti, basta reintegrare periodicamente la sabbia asportata ogni 2 o 3 anni.

La giusta sabbia può anche essere riscaldata in inverno, senza il rischio di una secchezza eccessiva o il rilascio di polveri fastidiose durante il gioco, preferendo sistemi di riscaldamento a bassa temperatura per questioni di efficienza energetica e distribuzione omogenea del calore.

Un’ottima sabbia per il beach volley al coperto è la sabbia portoghese bianca, una sabbia silicea asciutta disponibile in differenti granulometrie, caratterizzata da un elevato contenuto di silicio superiore al 99,5% e priva di sostanze vegetali, organiche o argillose.

Una sabbia di qualità è il tratto distintivo di un buon campo di beach volley al coperto, un requisito indispensabile per giocare in modo sicuro e piacevole con il beneficio di un ambiente riparato e protetto.