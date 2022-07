Pallapugno, Raviola sfida il suo passato (SubalCuneo) nella quarta giornata dei playoff. Alle 20:30 il fischio d'inizio del match a Cuneo

Federico Raviola nella tana della SubalCuneo, la sua ex squadra. E’ il titolo del match in programma questa sera, alle ore 20:30, allo sferisterio ‘Capello’ del capoluogo piemontese. In palio due punti importantissimi per la fase playoff: l’Imperiese può portarsi a +6 proprio dai piemontesi (e mettere una ipoteca sulla qualificazione alle semifinali), i cuneesi invece vogliono tenere aperto il discorso secondo posto.

L’Imperiese arriva dal netto successo esterno contro Canalese e vuole rimanere in scia a Cortemilia, prima dello scontro diretto che avverrà sabato 6 agosto a Dolcedo. Ruolino in parità tra i liguri e la SubalCuneo di Daziano e Corino: alla terza giornata, al ‘Gandolfo’ , fu proprio il giovane battitore ad avere ragione per 7-9. Mentre nel ritorno al ‘Capello’, Raviola guadagnò gli applausi del suo ex pubblico con un perentorio 5-9.

Qualche dubbio sulla formazione di questa sera: recuperato Simone Giordano, non ancora al meglio, si giocherà il posto ‘al largo’ con Roberto Novaro. Per il resto, tutto confermato. Arbitrano i signori Vergani e Grosso.