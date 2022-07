Calcio, Vado. Il presidente Tarabotto senza mezzi termini: "Il mio obiettivo è la Serie C"

Qualche linea di febbre ha impedito al presidente Franco Tarabotto di essere presente alla presentazione del suo Vado, ma non per questo motivo nel corso del collegamento telefonico il numero uno rossoblu ha ridimensionato le proprie ambizioni.

"Lo dico in maniera esplicita. Voglio andare in Serie C. In questi anni abbiamo lavorato al meglio organizzando una struttura all'altezza e con uno staff di primo livello.

Abbiamo chiamato un ottimo allenatore come Didu, tanti giocatori di buona qualità e devono sapere che quando correranno in campo sarò lì con loro.

Un grazie va a Beppe Costa, ad Aldo Spinelli per l'entusiasmo che riesce a trasmettermi e al nostro main sponsor.

Sono una bestia, siamo delle bestie: in campo dovremo portare questo spirito per trasformare in realtà le nostre ambizioni".