Calciomercato: il centrocampista ghanese Alfred Owusu dal Bologna alla Sanremese per la prossima stagione

La Sanremese ha tesserato per la prossima stagione il centrocampista Alfred Owusu.

Nato l’8 gennaio 2004, nazionalità ghanese, Owusu è un centrocampista di quantità e qualità di grande prospettiva.

Ha iniziato a giocare giovanissimo nel suo paese, poi è arrivato in Italia e si è messo in luce nel settore giovanile del Bologna. Giunge in prestito proprio dal club felsineo e si è già aggregato ai suoi nuovi compagni nel ritiro di Cantalupa per svolgere gli allenamenti col gruppo.

“Sono molto contento di essere a Sanremo – dichiara Owusu – non appena ho saputo dell’interessamento della società biancoazzurra ho capito che poteva essere un’ottima opportunità. Ho visto che l’anno scorso la Sanremese è arrivata seconda dietro il Novara, perdendo la finale play off col Città di Varese. Speriamo di fare ancora meglio e di vincere il campionato. A Bologna ho giocato sia da regista che da incontrista. Il mio idolo è Rakitic, mi piace moltissimo il suo modo di interpretare il

calcio. Spero davvero che Sanremo possa essere una vetrina importante per me e per i miei compagni, darò tutto me stesso per rendermi utile e per conquistare la fiducia del mister“.