Finale, c'è l'ufficialità: David Balleri sarà alla guida del Settore Giovanile giallorossoblu

Qualcuno addirittura lo aveva adocchiato nelle vicinanze del "Felice Borel". Poche ore ed ecco che dalle voci si è passati ai fatti: David Balleri sarà il responsabile del Settore Giovanile DEL Finale.

Come conferma la stessa società di via Brunenghi:

"La società Asd Fbc Finale comunica che il signor David Balleri ricoprirà, a partire dalla stagione '22/'23, il ruolo di Responsabile del Settore Giovanile.

Ex difensore tra le altre di Sampdoria, Parma, Lecce, Como e Livorno, può vantare proprio nella società labronica una lunga esperienza da allenatore con le squadre giovanili, prima di trasferirsi in Liguria dove ha ricoperto il ruolo di allenatore in seconda ad Albenga e di responsabile della prima squadra del Pro Savona.

A lui tutta la società porge l'augurio di un proficuo cammino con indosso i nostri colori".