Siti di scommesse sportive in Svizzera a confronto

Stai cercando un sito di scommesse straniero ma non sei ancora riuscito a decidere su quale iscriverti? Vorresti sapere in cosa si differenziano due dei migliori bookmakers attualmente presenti sul mercato?

Niente paura; nell’articolo di oggi, grazie anche all’aiuto di un Esperto, faremo più luce su questa tematica, in modo da aiutarti nella tua scelta.

Rabona o Sportaza: Quale è il miglior bookmaker straniero?

Abbiamo il piacere di avere qui con noi Antonio del sito web Scommesse sportive Svizzera https://casinosvizzera.online/scommesse-sportive-svizzera/, che ci aiuterà a comprendere meglio la differenza tra questi due allibratori.

Sappiamo che uno dei principali indicatori che i giocatori vanno a controllare sono i Welcome Bonus. Come se la cavano i nostri due contendenti?



Sì, il Bonus di Benvenuto è sicuramente un grande aiuto per i nuovi iscritti, che vedono così la loro probabilità di vincita innalzarsi notevolmente.

Per quanto riguarda Rabona, il Welcome Bonus dedicato alle scommesse sportive consiste attualmente in un bonus sul primo deposito del 100% per un massimo di 150€.

Stesso discorso per quanto riguarda Sportaza, Bonus di Benvenuto praticamente identico in tutto e per tutto, persino sui requisiti di scommessa.

Pertanto, per quanto riguarda il Welcome Bonus, l’incontro finisce a pari punti.

Dal momento che i giocatori dovranno effettuare un deposito per godere di questo Welcome Bonus, quali sono le opzioni a loro disposizione su questi siti?



Andare a vedere quali sono le metodologie di pagamento accettate su una piattaforma di questo tipo è uno dei fattori principali da controllare. Ciò in quanto si riuscirà a capire se sono presenti opzioni a noi convenevoli e se l’allibratore addebita qualche tipo di commissione.

Per quanto riguarda il bookmaker Rabona, i metodi di pagamento sono davvero tantissimi, ed includono alcune opzioni nazionali come la CartaSì e la PostePay. L’importo minimo da depositare sarà di 10€, stesso limite per poter prelevare le eventuali vincite.

Sembra incredibile a dirsi, ma anche Sportaza presenta gli stessi identici metodi di pagamento, sia per il deposito che per il prelievo, con gli stessi identici limiti e la completa assenza di commissioni.

Anche in questo caso, nessuno dei due allibratori prevale sull’altro.

Siamo già in grado di capire che questi due bookmakers sembrano assomigliarsi molto, può dirci di più sulla loro affidabilità?



Sì, questi due bookmakers si assomigliano molto anche se sono gestiti da due società completamente diverse: Rabona è gestito da Araxio Development N.V., mentre Sportaza è gestito da Rabidi N.V.

Entrambe le società sono riuscite ad ottenere una licenza dal Governo di Curacao, che consente loro di operare a livello internazionale.

Ho analizzato a fondo sia la loro affidabiltà che la loro sicurezza, e posso affermare che si tratta di due siti web completamente sicuri. Sono riconosciuti infatti a livello globale, posseggono tutti i certificati di sicurezza che ci si aspetterebbe di trovare, e affidano la gestione del conto degli utenti ad una società terza.

A questo punto la domanda ci sorge lecita: in cosa si differenziano questi due allibratori e quale è, secondo te, il migliore?



Abbiamo capito che questi due allibratori sembrerebbero essere l’uno la copia dell’altro: dopo diverse ore di test, ho capito che ciò in cui si differenziano sono le quote dei vari eventi: per alcuni incontri Rabona propone le quote più competitive, mentre per altri eventi è Sportaza a prevalere.

Anche dal punto di vista di copertura degli eventi, entrambi i siti coprono le stesse attività agonistiche, e proprio per questo motivo è molto difficile giungere ad una conclusione.

In definitiva, posso solo affermare che si tratta di due ottimi siti di scommesse stranieri, entrambi veramente molto validi.

Conclusioni

Ringraziamo il nostro Esperto che ci ha aiutato a comprendere meglio le differenze (o per meglio dire, le somiglianze) tra il sito di scommesse di Rabona e di Sportaza.

Da quanto abbiamo potuto capire, le due piattaforme si equivalgono quasi in tutto e per tutto, e per tale motivo sarete liberi di scegliere un allibratore piuttosto che l’altro.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna e buon divertimento, ricordandovi sempre di praticare un Gioco Responsabile.