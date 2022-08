Calcio, Vado. Prime parole in rossoblu per Marco Capano: "Sono qui per dare il meglio di me" (VIDEO)

Probabilmente Marco Capano non sarà domani in campo per l'amichevole delle 18:00, al Chittolina, contro la Primavera della Sampdoria, ma l'arrivo al Vado del centrocampista ex Novara rappresenta sicuramente uno dei colpi più importanti della sessione di mercato estiva dei rossoblu.

Il direttore sportivo Luca Tarabotto non ha nascosto l'orgoglio per il buon esito dell'operazione, mentre il sorriso di Gianluca Olivieri ha lasciato trasparire la possibilità di un'ulteriore ciliegina in arrivo per mister Didu...