La vela alassina è di nuovo mondiale. "Bona" vince sul lago di Ginevra

Ennesimo successo per la vela alassina in Svizzera: sul Lago di Ginevra l’imbarcazione “Bona”, uno tra gli yacht da regata più vittoriosi del Novecento, si è infatti aggiudicata il titolo iridato nella classe 8 metri stazza internazionale. A portare al successo lo storico otto metri, che appartiene alle barche del CNAM Alassio, sono stati l’armatrice Vera Mogna (che si è anche aggiudicata la prestigiosa coppa che va alla prima classificata donna al timone), Alfio Lavazza e Gianmaria Camanna, grazie anche ai consigli ed all’assistenza di Giorgio Migueles Pereira e Fabrizio Scanavino.

Il Campionato del mondo quest’anno è stato organizzato in maniera impeccabile dalla Societé Nautique de Genève ed ha visto la partecipazione di una agguerrita flotta di regine del mare. “Bona”, nel suo interminabile palmares, ha più di cento vittorie fra cui spiccano le prestigiose Coppa d’Italia, Coppa Re Imperatore, due Coppa Duca degli Abruzzi, due Coppa Duca D’Aosta, Coppa di Francia, cinque Mondiali SI, due Coppa Cartier e due Portofino Rolex Trophy.

La barca venne costruita nel 1934 dal Cantiere Baglietto di Varazze, per Sua Altezza Reale Aimone di Savoia, Duca di Ancona e fece base a Genova. Venne rilevata negli anni Novanta dall’industriale novarese Giovanni Mogna, è stata restaurata integralmente dalla Nautica Lavazza di Brebbia, sul lago Maggiore. Grande soddisfazione per il Circolo nautico Al mare di Alassio per il successo:

“Siamo orgogliosi- commenta Carlo Canepa presidente del CNAM- per questa vittoria che rende ancora più avvincente la storia di questa imbarcazione stupenda. Complimenti all’armatrice Vera Mogna, che prosegue con amore la passione e la tradizione famigliare per la vela, al mago della nautica Alfio Lavazza, a Gianmaria Camanna, Giorgio Migueles Pereira e Fabrizio Scanavino”.