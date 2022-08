Calcio, Vado. Alle 18:00 la prima amichevole ufficiale, al Chittolina arriva la Sampdoria Primavera

E' diventata ormai quasi una consuetudine per il Vado battezzare il proprio percorso di amichevoli estive con la Sampdoria Primavera.

Alle 18:00 cancelli aperti al Chittolina per il confronto tra la squadra di Marco Didu e quella di Felice Tufano, l'occasione migliore per prendere contatto con le prime geometrie dell'allenatore piemontese e con i volti dei tanti nuovi giocatori sbarcati in riviera.

Per il Vado è il secondo appuntamento sul rettangolo verde, dopo l'allenamento congiunto degli scorsi giorni, durato un'ora, contro il Sassello.