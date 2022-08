Basketboom Challenge Vado Ligure: è stato record di adesioni

Si è chiusa domenica la quinta edizione del Basketboom Challenge, una tre giorni di basket che ha permesso a ragazzi e ragazze di tutte le età di mettersi in gioco con il 3vs3 e le gare individuali. Ma non solo, i vincitori delle varie categorie hanno ottenuto, oltre a premi e gadget, il pass per le Finali Nazionali di LB3, la grande community del "basket di strada" attiva su tutto il territorio italiano.

Dopo il successo delle prime 4 edizioni, ulteriore passo in avanti dal punto di vista degli iscritti: 207 partecipanti è il record assoluto per il torneo organizzato dalla Pallacanestro Vado. Un numero che rende orgogliosa la società e lo staff, che sotto la guida di Davide Parodi, ha saputo gestire questo week-end con la massima serietà ed attenzione. Un lavoro di squadra importante che ha coinvolto allenatori, dirigenti, arbitri, giocatori e collaboratori esterni della società vadese che si sono divisi tra il Pallone di Vado, il campetto dei Giardini Colombo e via delle Trincee a Savona. Il week-end è stato così suddiviso: venerdì, grazie al lavoro e all'organizzazione degli istruttori Pietro Fontana e Marta Pitzalis, i piccoli atleti della categoria minibasket hanno dato vita ad un torneo molto avvincente sul campo delle Trincee di Savona. Vincitori i Rivarolo Lions, squadra di ragazzi nati nel 2010 composta da Damiano e Riccardo Bruschi, Oskar Bile e Pietro Camilla.

Sabato via alla fase a gironi per le categorie Under 14, 16 e 18, che si sono cimentati anche nella prima parte della gara di tiro da 3 punti. Domenica ricchissima con la fase a gironi dei tornei Senior maschili e femminili in mattinata, mentre nel pomeriggio finali delle categorie under 14, 16, 18 e fase a eliminazione diretta per i Senior. Definiti anche i vincitori delle gare individuali