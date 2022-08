Volley, Serie C. Prima conferma tra i giocatori del VBC Savona: resta capitan Lorenzo Levati

Dopo l'annuncio del nuovo allenatore è tempo di conferme in casa VBC Savona. Non si poteva che partire da lui: capitan Lorenzo Levati!



Opposto classe 1983, si appresta a vivere la sua terza stagione in maglia biancorossa. Queste le sue parole a poche settimane dalla ripresa delle attività:



"Puntiamo a migliorare quanto fatto lo scorso anno" - commenta il capitano - "Ci sarà qualche volto nuovo e qualche ritorno, siamo pronti ad iniziare. Sarà nostro dovere mettercela tutta, per ricompensare la società di tutti gli sforzi che ha fatto e sta facendo per noi."