Calcio, Imperia. I nerazzurri perdono 2-1 con il Casale ma ben figurano, dal Derthona arriva Ordisci

Buon test per l'Imperia di mister Alessandro Lupo. Ieri pomeriggio i neroazzurri sono scesi in campo, per la prima volta in stagione, a Sommariva Perno sede del ritiro del Casale.

Proprio i nerostellati sono stati gli avversari in un match, che seppur amichevole è stato giocato a buoni ritmi da ambo le parti. 2 a 1 per i piemontesi il risultato finale con una delle due marcature, doppietta di Mesina, su calcio di rigore. Per l'Imperia subito a segno bomber Antonio Polisena entrato nella ripresa e immediatamente incisivo con il gol, su assist di Jebbar, e con un paio di altre ottime azioni.

Buona la prova di squadra che è inizialmente scesa in campo con questo 11: Bova, Guida, Puddu, Sancinito, Ravoncoli, Taddei, Ordisci, Giglio, Minasso, Campelli, Jebbar. In panchina inizialmente: Ventura, Panaino, Decol, Paraschiva, Morchio, Polisena, Cassini, Lanteri, Fatnassi, Taliercio, Plando.

L'Imperia ha anche tesserato il 2003 Mattia Ordisci. Nato a Pietra Ligure dopo aver giocato con Vado e Savona è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Torino.

Nell'ultima stagione ha vestito la maglia del Derthona in Serie D. Ordisci è un centrocampista in grado di giocare anche in posizione più arretrata, ha già preso parte al ritiro di Ormea e all'amichevole sopra riassunta.