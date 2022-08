Doppio colpo per la Pallacanestro Vado: c'è l'ammissione in Serie C e la selezione in U19 di Eccellenza

Prima settimana di agosto indimenticabile per Pallacanestro Vado. La società del presidente La Rocca nei giorni di giovedì 4 e venerdì 5 ha ricevuto dapprima l’ammissione ufficiale alla prossima serie C Silver e poi, unica ligure, quella ben più difficile ed ambita al prossimo campionato di Under 19 Eccellenza su indicazioni del Settore Giovanile Nazionale che ha varato il nuovo format a sole 72 squadre in tutt’Italia.

Serie C Silver

Per Cogeim Pallacanestro Vado il campionato senior è sempre stato e continuerà ad essere asservito al settore giovanile. Dopo aver rinunciato alla serie C alcuni anni fa per meglio concentrarsi sulle categorie giovanili Eccellenza e Regionali, i biancorossi tornano in una serie C a 11 squadre con due savonesi (oltre a Vado, anche la neopromossa Loano) e ben 9 genovesi: la ripescata Auxilium, l’ammessa Virtus Genova, e le aventi diritto Pegli, Ardita, Tigullio, Cogoleto, My Basket, Cus Genova e la favorita Pallacanestro Sestri. Formula e date ancora ignote (probabile inizio il 2 ottobre), Pallacanestro Vado allestirà un roster basato su Under 19 e Under 17.

Le gare casalinghe si giocheranno al Dome di Vado alle 18,15 del sabato. In una stagione probabilmente senza promozioni per la riforma dei campionati e con due retrocessi facilmente rimediabili con l’ammissione dell’anno successivo, si cercherà di far fare esperienza a tutti calibrando le forze di chi dovrà affrontare le impegnative gare u19 e u17 eccellenza. In attesa che si completi il roster la certezza è che la squadra sarà guidata dall’esordiente Marco Saltarelli, ”enfant du pais“, da sempre allenatore delle giovanili regionali e assistente Eccellenza, sempre seguendo la logica della crescita non solo dei ragazzi in campo ma anche all’interno dello staff tecnico. Raddoppia lo sponsor Cogeim di Sergio Saponara che dopo aver abbracciato il percorso della A2 femminile di Amatori Pallacanestro Savona già nella scorsa stagione, diventa main sponsor della prima squadra maschile in un incrocio di “aiuti” con Azimut Consulenza.

Under 19 Eccellenza

Dopo una gestazione non proprio facile, la Federazione Italiana Pallacanestro ha varato il primo campionato Under 19 Eccellenza a carattere nazionale. Solo 72 squadre ammesse e scelte dal Settore Giovanile Nazionale rispetto alle 132 iscrizioni del 25 luglio. Di queste 72 divise in 6 gironi da 12, ben 16 posti erano già assegnati per obbligo di partecipazione alle società di serie A1 e altri 12 riservati ad un girone Sud. Restavano così solo 44 posti per tutte le altre dal Lazio in su. Al setaccio della Commissione Fip solo Azimut Pallacanestro Vado è passata indenne mentre la ghigliottina si è abbattuta su Tarros Spezia, Basket Pegli e Next Step Academy, tutte iscritte nei termini ma fuori dalla selezione nazionale. Una grande soddisfazione per la dirigenza l’essere stata ritenuta per ranking e lavoro svolto almeno nell’ultimo decennio in grado di competere ai massimi livelli giovanili per una realtà piccola come Vado in una regione non propriamente di prim’ordine nel panorama cestistico nazionale. La squadra, affidata ancora a Simone Imarisio giunto al sesto anno di attività a Vado e che guiderà anche l’Under 17 Eccellenza, è stata inserita nel raggruppamento 4 con 4 lombarde (Varese Academy, Blu Orobica Bergamo, Pallacanestro Brescia e Aba Legnano) e 7 piemontesi (College Borgomanero, Pall. Biella, Reale Mutua Torino, Campus Piemonte, Derthona Basket, Cus Torino, Pallacanestro Moncalieri). Giocherà le gare casalinghe al Dome di Vado alle ore 20,45 del martedì. Ecco la composizione di tutti i gironi interregionali per il campionato Under 19 Eccellenza 2022-2023: https://www.fip.it/news.aspx?IDNews=14423 Oltre alla 19 Eccellenza, Azimut Pallacanestro Vado parteciperà anche alla 17 Eccellenza (21 squadre che saranno divise in due gironi) e alla 15 Eccellenza (13 squadre iscritte) entrambe in Piemonte. Naturalmente verranno svolti tutti i campionati regionali (u19 e u17 Silver, u14 e u 13 Elite, u13 Silver ed Esordienti). 10 campionato di spessore che metteranno a dura prova l’organizzazione ed un lavoro intenso che inizierà con i primi raduni a partire da lunedì 29 agosto.