Calcio, Savona. Marinelli ribadisce le proprie dimissioni da socio: "Se la trattativa saltasse è giusto che la gente sappia per colpa di chi, sciacalli!"

"Vi ho parato il c... per tre anni mettendoci soldi e faccia, voi come vermi stavate dietro di me nascosti quando le cose andavano male, belli presenti quando le cose andavano bene.

Ora ve lo dico, io non vi difenderò più, non metterò più la faccia per voi come ho fatto in questi anni, se la trattativa salterà è giusto che la gente sappia per colpa di chi è saltata, perchè ora mi avete davvero rotto il c... per una volta nella vostra vita prendetevi responsabilità.