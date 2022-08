Calcio, Ceriale. E' tempo di presentazione per lo staff tecnico biancoblu

In occasione dell’inizio ufficiale della stagione sportiva 2022-2023 è stato presentato lo staff tecnico che seguirà la prima squadra in questo prossimo Campionato di Promozione.

Sebbene l’ossatura sia rimasta invariata, ci sono stati degli arrivi importanti che potranno ulteriormente alzare il livello dirigenziale e dei servizi offerti al sodalizio e ai ragazzi.

Ad affiancare Mister Davide Brignoli in questa avventura ci sarà sempre Mister Amerigo Bianchetti importantissimo per la preparazione dei portieri. Mister Michele Bortolini si occuperà della Juniores Eccellenza con la quale ci si relazionerà in maniera costante. New entry è Alessandro Faletti nel ruolo di allenatore in seconda e match analyst della Prima Squadra. A superivisionare il lavoro dei tecnici ovviamente ci sarà il Direttore Sportivo Pietro Sansalone.

Il fisioterapista Giulio Giraldi prenderà il ruolo di coordinatore sanitario e nello staff medico entra ufficialmente l’osteopata Paolo Ravano; continuerà la collaborazione con l’ortopedico Dott. Stefano Maxena.

Al timone dei social, stampa ed eventi ci sarà ancora Elena Andreo che collaborerà con Marco Degola e Stefano Montani per la ricerca di sponsor e la creazione di pacchetti visibilità per le aziende. Ad affiancare i consolidatissimi Gianluigi Ferrua e Peppino Schillaci arriva dal Finale Fbc Michele Salvatore con il ruolo di Team Manager.

Fondamentale sarà anche la figura di Cristina Garassini per la gestione ingressi, abbonamenti e cassa, nonchè quello di Samuele Fantoni per la gestione spogliatoi e organizzazione trasferte.