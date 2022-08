Calcio. Nel tardo pomeriggio c'è il memorial Bagnasco, sarà derby tra Cairese e Carcarese

Un derby è un derby, anche se precampionato e i rapporti tra le due società sono più che collaborativi.

A ridosso della serata, precisamente alle 18:30 inizierà infatti Cairese - Carcarese, un match sicuramente stimolante sulla carta, visto il rango acquisito dai gialloblu all'interno del campionato di Eccellenza e alle buone prospettive dei biancorossi dopo il ritorno in Promozione.

Per Alessi e Chiarlone il risultato in sè avrà importanza relativa, ma il valore della prestazione inizierà ad avere un peso oggettivo non indifferente, dato che tra meno di due settimane si scenderà in campo per il primo impegno ufficiale di Coppa.