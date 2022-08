Pallacanestro Alassio, la seconda edizione del 3x3 è un successo con ben 54 squadre e più di 200 partecipanti

Otto categorie coinvolte, 54 squadre partecipanti, più di 200 cestisti che hanno giocato in una sola giornata, tanto bel basket 3x3 in 11 ore di gioco nei quattro campi allestiti tra il PalaRavizza e il campo esterno multisport.

I dirigenti della Pallacanestro Alassio iniziano con i ringraziamenti: “A tutti i giocatori e giocatrici partecipanti, a chi ha dato una mano, agli arbitri, al pubblico presente e a chi ci ha sostenuto per i premi."

Entrando nel dettaglio del Torneo, al mattino si sono svolte le partite delle categorie Under13-Minibasket, Under 14 maschile e femminile.

Nell’Under13-Minibasket, con nove squadre iscritte, a vincere sono stati gli alassini di MFL, seguiti dai bordigotti DENVER MCNUGGETS con al terzo posto gli alassini TWINS che hanno superato gli imperiesi di BRAM.

In Under 14 maschile e femminile, con un totale di ben quindici squadre, nella categoria maschile c’è stata una finale tutta piemontese con la squadra Cuneese di PERDE A TAVOLINO che supera la compagine di Farigliano DINGLE BERRY mentre nel femminile le Bordigotte de LA MANDRIA vincono sulle alassine NBASSOCIALI.

Al pomeriggio sono entrate in scena le compagini Under 16, Under 18 e Senior con, in totale, la bellezza di trenta squadre partecipanti.

Ai primi due posti nelle varie categorie si sono classificati nell’ordine: in Under 16 maschile i vadesi-tigullini della squadra TIGU hanno superato i cerialesi-pietresi di ALLEY OOP, nell’Under 16 femminile le cebane-savonesi de MARMELLATA hanno avuto la meglio sulle ventimigliesi LOS ANGELES CRACKERS, in under 18 maschile gli alassini ASINTOMATICI hanno vinto con i i torinesi GIULLARESCHI, in under 18 femminile le cebane-savonesi VODKANESTRO battono le albenganesi SENZA NOME mentre nel senior gli alassini di VIRTUS CENTRO TENDA superano i JAGUARI di Borgomanero.

Riassumendo:

Under 13: MFL

Under 14 Maschile: PERDE A TAVOLINO

Under 14 Femminile: LA MANDRIA

Under 16 maschile: TIGU

Under 16 femminile: MARMELLATA

Under 18 maschile: ASINTOMATICI

Under 18 femminile: VODKANESTRO

Senior: VIRTUS CENTRO TENDA