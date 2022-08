Da Pallare alla ribalta nazionale, ecco gli ultimi risultati del Team Ocr Arena Contest

Ottima prestazioni per il Team Ocr Arena Contest che, nella prima parte di stagione, collezione molti podi a livello nazionale.

Nella prima gara della stagione per l'atleta Bruno Manca 1° posto age group alla Brave Heart OCR di Chieri, 1° posto age group alla Warrior Race Winter OCR di Rubiana To, 1° posto age group alla K1 Challenge OCR di Rovigo, 1° posto age group alla Sprint League Warrior Sprint OCR di Almese To, 1° Posto age group alla Villasimius Nature Race OCR Ca, 1° Posto age group alla Samurai Battle OCR di Brandizzo To, 2° posto age group alla Farm Run OCR Pr, 1° posto assoluto alla K1 Challenge OCR a Pallare Sv.

2° e 3° posto age group per Andrea Olivieri alla Farm Run OCR Pr e Sprint League Warrior Sprint OCR di Almese To.

2° posto assoluto per Luca Mercurio alla K1 Challenge OCR a Pallare.

4° e 5° posto assoluto per Stefano Santus e Pietro Ellena alla K1 Challenge OCR a Pallare Sv.

5° posto age group alla Farm Run OCR Pr per Erica Bona.





La OCR (Obstacle Course Race) è una tipologia di gara non tradizionale, che prevede una corsa nel fango o una corsa che combina ostacoli da superare, naturali e artificiali. Uno sport nuovo e completo in cui si sfida in maniera estrema la propria resistenza.

I percorsi possono essere vari, con una distanza che va da1 ai 50 km per le ultra, ed includono passaggi su strade sterrate, sentieri, terreni accidentati e fangosi. Tutto questo affrontando qualsiasi evento atmosferico si presenti, che significhi correre sotto il sole, la pioggia o la neve. Durante la gara si affrontano fossati, fiumi, muri da scavalcare di diversa altezza e materiale. Non si esclude il trasporto di oggetti pesanti, lo strisciare sotto fili spinati o l’arrampicarsi utilizzando funi o anelli.





Oltre a questi atleti ecco altri membri del team che si preparano al campo di Pallare per i prossimi eventi:

Davide Luca atleta e vice presidente della Asd, Alessia Carrara, Angelica Bosio, Chiara Boetto, Diletta Fasciolo, Ivan Ferraro, Ilario Cerrato, Ilaria Perando, Laura Pilurzu, Lauriane Fonder, Luca Fagioli, Luca Mercurio, Marcello Forlano, Massimiliano Gabba, Melissa Biolchi, Pietro Ellena, Andrea Bertorello, Paolo Fontanelli, Sara Ruzzo, Stefano Molinar, Stefano Santus, Umberto Vitriolo, Valeria Dondo, Veronica Borrelli, Daniele Valsecchi e il Boss che ci aiuta a mantenere il campo sempre operativo Salvatore Luca.

Un grazie anche al presidente della ASD Silvia Panerai.