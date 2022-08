Calcio. Bentornato a mister Claudio Caddeo, allenerà la Juniores del Quiliano&Valleggia

"La Juniores prima di essere importante per me come allenatore e per la “Prima Squadra”, è importante per i ragazzi; attraversano una fase della loro vita in cui sono chiamati a fare delle “scelte” piccole o grandi che siano, una di queste è cosa fare con lo sport che hanno sempre praticato. E li che inizia il mio lavoro sul campo e quello della Società fuori, trasmettere passione, entusiasmo, voglia di divertirsi a giocare al calcio, senso di appartenenza; quando noi avremo coinvolto più ragazzi possibile a proseguire a praticare questo giuoco avremo già “vinto”, il resto viene dopo, tecnica, tattica, moduli ecc.... se poi riusciremo a far esordire qualche ragazzo in “prima” io Gabri e Pier saremo molto orgogliosi di questo".