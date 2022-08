Calcio. Scelti i selezionatori per le rappresentative della Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i selezionatori delle sei rappresentative nazionali giovanili per la nuova stagione sportiva rinnovando, nel corso del Consiglio Direttivo tenutosi oggi a Roma, piena fiducia ai tecnici in panchina nell'annata da poco conclusa.





Confermati dunque nomi e ruoli: Giuliano Giannichedda per l'Under 18 e l'Under 19/Serie D, Calogero Sanfratello per l'Under 17, Andrea Albanese per l'Under 16, Roberto Chiti per l'Under 15 e Marco Canestro per l'Under 20 femminile.





Chiuso il primo quinquennio con un crescendo di risultati sportivi e della percentuale di passaggi al professionismo dei ragazzi convocati, aprendo nei casi di Alessio Zerbin e Giacomo Quagliata anche le porte di Coverciano, il Progetto Giovani è pronto per un nuovo ciclo che prevede un ampliamento non solo delle attività agonistiche e del metodo di scouting, ma anche tutta una serie di iniziative mirate alla crescita degli atleti e degli staff. Con l'avvio imminente dei campionati si metterà in moto anche la rete di osservatori per monitorare sul campo i progressi dei vivai dilettantistici, fornendo così nei prossimi tre mesi le indicazioni necessarie ai tecnici per le convocazioni agli stage di preselezione territoriali e ai raduni nazionali in vista dei tornei in programma da dicembre a giugno 2023.