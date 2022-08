Calciomercato. Il Taggia puntella la difesa con l'ex Vado Luigi Castaldo

E' un inserimento nel pacchetto arretrato del Taggia sicuramente di esperienza quello ultimato dal club del presidente Ghu nelle scorse ore.

I giallorossi hanno infatti tesserato Luigi Castaldo, ex giocatori, tra le altre di Vado Sanremese e Imperia.

Il comunicato:

Ruolo centrale difensivo molto bravo di testa e in marcatura.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Siena, ha giocato con Esperia Viareggio in C/1, Giacomense, Borgo a Buggiano e Vigor Lamezia in C/2 e poi Celano, Sangiovannese, Olympia Agnonese , Argentina Arma, Sanremese, Vado, Imperia in D.