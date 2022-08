Golf degli Ulivi: campi gialli a causa della siccità, centellinata l'acqua per l'irrigazione

Ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse e oggi, vista la situazione cromatica dei campi, torniamo a parlare del Golf Club degli Ulivi di Sanremo, dove la siccità sta colpendo come ovunque e dove purtroppo il colore dominante è il giallo e non più il verde.

La ‘colpa’ è chiaramente della crisi idrica che, come avevamo evidenziando nel nostro precedente articolo, ha costretto la direzione del Golf, a annaffiare solo i ‘green’ e gli ‘avant green’, ovvero i luoghi di partenza ed arrivo delle singole buche. Da inizio estate, infatti, il laghetto della struttura è in continuo calo e la preoccupazione per i prossimi mesi è tanta.

Dagli ‘Ulivi’ tengono a sottolineare come l’acqua utilizzata per innaffiare è sempre quella del laghetto, che arriva da una falda sotterranea ed è utilizzabile solo per l’irrigazione visto che non è potabile. Un’acqua che viene centellinata da diversi mesi, proprio per la grave crisi idrica. Da tempo i campi non vengono bagnati e, come si può vedere dalle foto di Tonino Bonomo, sono completamente gialli, tranne i ‘green’ che vengono innaffiati, seppur con parsimonia.

Il Presidente del Golf, Franco Formaggini, pur esprimendo preoccupazione e difficoltà per la situazione, conferma che per fortuna sul piano turistico la struttura non ha avuto riduzioni nelle presenze: “La situazione è identica per tutti i campi golf del Nord Italia – ha detto – e pensiamo anche oltre, vista la siccità. Ho saputo che su quello di Rapallo ha piovuto copiosamente la settimana scorsa ma non cambia di certo la situazione, come la pioggerellina di stanotte a Sanremo”.

Nel mese di settembre la direzione ha già predisposto la semina dell’erba, anche se c’è attesa per eventuali piogge autunnali. La situazione è molto simile a quella di 19 e 20 anni fa, quando il Nord Italia subì un’estate torrida sulla falsa riga di quest’anno. “E’ chiaro – prosegue Formaggini – che è davvero brutto presentare un campo golf in queste condizioni, ma è una situazione comune per tutti. Speriamo che qualcosa cambi, perché si iniziano a intravedere le tubazioni del sistema di irrigazione. Anche se l’augurio di tutti e che l’acqua possa tornare dal cielo soprattutto per l’utilizzo primario della popolazione”.

Nelle prossime settimane, al Golf Club degli Ulivi sono previste diverse importanti gare, a partire da quella di Ferragosto del prossimo fine settimana. Il circolo sta funzionando molto bene sul piano turistico e la clientela dei villeggianti è molto presente sui ‘green’.

Quest’anno, tra l’altro, la direzione del Golf e l’Orchestra Sinfonica hanno organizzato per il 26 agosto prossimo un concerto sul ‘green’ della buca 2. Un appuntamento nuovo, che mette insieme due eccellenze della città dei fiori per ujna serata che sarà sicuramente ‘magica’ per festeggiare la fine del mese di agosto, quello più importante dell’estate.