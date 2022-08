Doria Nuoto Loano: battesimo alla World Triathlon Para Series per Giovanni Sciaccaluga

Giovanni Sciaccaluga, prima volta alla World Triathlon Para Series La World Triathlon Para Series è tornata con la tappa a Swansea (Regno Unito) e Giovanni Sciaccaluga, classe 1994, ha vestito per la prima volta il body azzurro in questa competizione. Purtroppo, la trasferta non era iniziata nel migliore dei modi perché la bici di Giovanni è stata persa dalla compagnia aerea, quindi i tecnici federali sono stati costretti a trovare, nei pochi giorni precedenti la gara, una nuova bicicletta con le caratteristiche ottimali per l’atleta tesserato per la Doria Nuoto 2000 Loano.

Giovanni ha comunque ottenuto un eccellente 7° posto nella classifica generale della categoria PTS3. Uscito dall’acqua al 4° posto, è rimasto un po’ attardato nella frazione in bici che però ha riscattato con una buona frazione di corsa.